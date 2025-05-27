Татарстан подвел итоги весенней кампании по восстановлению лесов

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Республика
27 мая 2025  12:15

В Республике Татарстан завершился весенний этап лесовосстановительных работ в рамках национального проекта «Экологическое благополучие». По данным Министерства лесного хозяйства региона, специалистам удалось восстановить лесные массивы на площади 1452 гектара.

Помимо основных работ, в текущем сезоне проведено дополнение лесных культур на 2645 гектарах и организованы посевные работы в питомниках на площади 19 гектаров. Общий план лесовосстановительных мероприятий на 2025 год предусматривает работы на 2550 гектарах земель лесного фонда.

Национальный проект реализуется в соответствии с указом Президента России «О национальных целях развития Российской Федерации», подписанным в мае 2024 года. Особое внимание в документе уделено вопросам экологии и сохранению лесных ресурсов страны.

В Минлесхозе РТ подчеркивают, что применяемый комплексный подход включает использование местного посадочного материала, современных технологий высадки и постоянный мониторинг приживаемости молодых насаждений. Летний и осенний периоды будут посвящены естественному лесовосстановлению, агротехническому уходу и подготовке к будущему сезону.

В ведомстве отмечают, что текущие показатели лесовосстановления в Татарстане превышают 85% от запланированного баланса между выбытием и воспроизводством лесов. Это свидетельствует об эффективной реализации экологической политики региона в рамках общероссийских природоохранных инициатив.

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