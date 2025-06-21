Татарстан получит 740 млн рублей на развитие глэмпингов

Республика Татарстан вошла в число победителей конкурса Минэкономразвития России, получив федеральные и региональные субсидии на сумму 739,5 млн рублей. Эти средства будут направлены на создание 29 новых глэмпингов и других модульных средств размещения в 2025–2027 годах.

Проекты охватят Казань и 16 районов республики, включая Алексеевский, Бавлинский, Бугульминский, Верхнеуслонский и другие территории. Федеральный бюджет выделит 536,4 млн рублей, еще 203,1 млн рублей поступят из казны Татарстана. Реализация идёт в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

Государственный комитет РТ по туризму уже опубликовал перечень одобренных проектов. Ведомство проведёт дополнительную проверку их соответствия требованиям субсидирования. Для этого будет разработан специальный региональный регламент.

Ранее аналогичная программа поддержки позволила создать 34 объекта размещения с 2022 по 2024 год на сумму 441,6 млн рублей. Они успешно работают в Казани и 14 районах республики.

Отметим, что модульные средства размещения — это современные быстровозводимые конструкции, включая глэмпинги, которые обеспечивают комфортное проживание туристов круглый год. Интерес к развитию туризма в Татарстане подчеркнул и депутат Госдумы Андрей Марков, назвавший республику одним из самых привлекательных направлений.