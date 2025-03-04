Татарстан помогает ветеранам СВО вернуться к мирной жизни: трудоустройство и адаптация жилья

В Татарстане активно помогают ветеранам специальной военной операции адаптироваться к мирной жизни, заявил руководитель татарстанского отделения фонда «Защитники отечества» Гузель Удачина. 83% ветеранов уже трудоустроены благодаря поддержке фонда, который также помогает с оформлением документов и открытием собственного дела.

В регионе действует программа «Батырлар», предоставляющая возможность трудоустройства в органах муниципальной власти после обучения. Более 800 татарстанцев подали заявки на участие.

Фонд «Защитники отечества» оказывает всестороннюю поддержку ветеранам, получившим инвалидность, включая адаптацию жилья. Тяжелораненым бойцам устанавливают специализированную мебель, бытовую технику, подключают к системе «Умный дом» и обеспечивают компьютерами. На данный момент модернизировано 16 жилых домов.

Кроме того, фонд предоставляет доплату к федеральному сертификату на приобретение средств реабилитации и спортивного оборудования. Ветераны активно вовлекаются в спортивную жизнь, создаются команды по следж-хоккею и баскетболу на колясках. Татарстанские следж-хоккеисты уже готовятся к всероссийским соревнованиям «Кубок Защитники Отечества».