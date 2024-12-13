Татарстан попал в топ-5 регионов с наиболее приемлемыми ценами на салат оливье

В 2024 году Татарстан занял место в топ-5 регионов с наиболее приемлемыми ценами на салат оливье. Об этом свидетельствуют свежие данные Росстата.

По итогам исследований, стоимость приготовления популярного новогоднего салата составляет 228 рублей. Для сравнения, в 2023 году его цена была выше на три рубля — 231 рубль, что свидетельствует о небольшом снижении стоимости.

В Татарстане цена на традиционный новогодний салат еще более привлекательна и варьируется ниже 190 рублей, что делает республику одним из лидеров по доступности данного блюда. Наименьшая цена была зафиксирована в Мордовии — 183 рубля, а соседние Липецкая и Волгоградская области предлагают оливье по 186 рублей.

В отличие от Татарстана, в северных и дальневосточных регионах наблюдаются значительно более высокие ценовые показатели. В 2024 году максимальная стоимость салата оливье достигла 624 рублей в Чукотском автономном округе, а в Камчатском крае и Магаданской области составляет 457 и 443 рубля соответственно.

Согласно недавнему исследованию, салат оливье и селедка под шубой остаются основными блюдами на праздничных столах, занимая 45% и 34% соответственно. При этом мужчины чаще выбирают мясные блюда, в то время как женщины склоняются к курице или цыплятам как к основному горячему блюду.