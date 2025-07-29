Татарстан пополнил флот двумя современными судами на подводных крыльях

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Республика
29 июля 2025  11:20

Зеленодольский судостроительный завод передал АО «Флот Республики Татарстан» два новых пассажирских судна «Метеор-2020», сообщает Интерфакс. Церемония состоялась 29 июля при участии представителей предприятия и транспортной компании.

Модернизированные суда проекта 03830 оснащены усовершенствованной системой подводных крыльев, обеспечивающей плавность хода при волнении. Эти экземпляры стали третьим и четвертым в серии, пополнившей речной флот республики.

Суда построены по заказу Государственной транспортной лизинговой компании в рамках программы обновления пассажирского флота. Инициатива была запущена после аналогичного проекта в Ханты-Мансийском автономном округе, где в 2021 году заключили первый контракт на поставку таких судов.

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