Татарстан поставит 7,2 тыс. тонн пшеницы в Египет

Две партии татарстанской пшеницы нового урожая общим объемом 7,2 тыс. тонн готовятся к отправке в Египет. Специалисты филиала Федерального центра оценки безопасности и качества продукции АПК провели предварительный осмотр и подготовку трюмов судов, которые доставят зерно через порт Краснодарского края.

Как сообщила начальник отдела филиала Екатерина Заболонская, отгрузка осуществляется после тщательной проверки качества зерна. Продукция прошла лабораторные испытания на соответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза и условиям контракта с египетской стороной.

За семь месяцев 2024 года Татарстан уже экспортировал 22 тыс. тонн пшеницы, что составляет половину от общего объема поставок зерновых. Кроме того, республика отправила овес, горох, гречиху и другие культуры в Беларусь, страны Кавказа, Центральной Азии и Китай.