Татарстан поставит 7,2 тыс. тонн пшеницы в Египет

news_top_970_100
Республика
5 августа 2025  11:21

Две партии татарстанской пшеницы нового урожая общим объемом 7,2 тыс. тонн готовятся к отправке в Египет. Специалисты филиала Федерального центра оценки безопасности и качества продукции АПК провели предварительный осмотр и подготовку трюмов судов, которые доставят зерно через порт Краснодарского края.

Как сообщила начальник отдела филиала Екатерина Заболонская, отгрузка осуществляется после тщательной проверки качества зерна. Продукция прошла лабораторные испытания на соответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза и условиям контракта с египетской стороной.

За семь месяцев 2024 года Татарстан уже экспортировал 22 тыс. тонн пшеницы, что составляет половину от общего объема поставок зерновых. Кроме того, республика отправила овес, горох, гречиху и другие культуры в Беларусь, страны Кавказа, Центральной Азии и Китай.

news_right_column_240_400
Новости
В Татарстане без света остались пять поселков
Мирлинд Даку приблизился к топ-5 лучших бомбардиров «Рубина»
«День казанского спорта» пройдет на 24 площадках
Татарстан поставит 7,2 тыс. тонн пшеницы в Египет
Казань - единственный город-миллионник с падением цен на аренду жилья
Казань - единственный город-миллионник с падением цен на аренду жилья
«Татарские гармоники» вновь покорили Сибирь
«Татарские гармоники» вновь покорили Сибирь
Как Кунанбай воспитал гения казахской литературы
Школы Казани готовят к 1 сентября
Школы Казани готовят к 1 сентября