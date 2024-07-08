Татарстан построит единственный в России завод по производству фосфора

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Россия/Мир
8 июля 2024  12:11
Автор:
Эндже Гарафиева

В рамках выставки «Иннопром-2024» Раис Татарстана Рустам Минниханов и министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов подписали соглашение о строительстве завода по производству фосфора на территории ОЭЗ «Алабуга».

Это будет единственный завод такого типа в России, который позволит обеспечить производственные мощности в 25 тысяч тонн в год с перспективой расширения.

Проект, реализуемый компанией «Рикофлот», полностью покроет спрос на фосфор на отечественном рынке и обеспечит технологический суверенитет в этой важной отрасли.

Сегодня утром стало известно, что Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл в Екатеринбург с рабочим визитом, чтобы принять участие в Международной промышленной выставке «Иннопром-2024».

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