Татарстан потратит на программу модернизации ЖКХ 10 млрд рублей

Как сообщил Раис РТ Рустам Минниханов, в ходе выступления на XIX съезде Ассоциации «Совета муниципальных образований Республики Татарстан», правительство республики приняло решение запустить программу по модернизации инфраструктуры ЖКХ. Планируется выделить на эти цели 10 млрд рублей.

Глава Татарстана подчеркнул, что проблемы в сфере ЖКХ являются одними из самых острых и требуют масштабных мероприятий по их устранению. Для этого совместно с правительством России в Татарстане ведется работа по реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Всего в России на обновление инфраструктуры требуется порядка 4,5 триллионов рублей. В республике ожидаемый объем финансирования составит 10 млрд рублей, из которых 3,2 млрд поступят из федерального бюджета. Более детальный план новой программы будет представлен общественности в ближайшее время.