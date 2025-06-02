Татарстан повысил прожиточный минимум до 26 482 рублей

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Республика
2 июня 2025  12:55

Правительство Татарстана во главе с премьер-министром Алексеем Песошиным утвердило новый размер минимального потребительского бюджета на первый квартал 2025 года. Согласно подписанному постановлению, показатель установлен на отметке 26 482 рубля.

Данный экономический индикатор, рассчитываемый ежеквартально, включает стоимость базового набора продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг первой необходимости. Он служит важным ориентиром при формировании социальной политики региона, определении размеров социальных выплат и установлении минимального уровня заработной платы.

Анализ динамики показывает устойчивую положительную тенденцию: за последние два квартала 2024 года значение потребительского бюджета увеличилось с 24 600 до 25 200 рублей, а в начале 2025 года достигло нового уровня. Такой рост отражает как инфляционные процессы, так и целенаправленные меры правительства по повышению качества жизни населения.

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