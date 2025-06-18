Татарстан представит инвестиционный потенциал на ПМЭФ-2025

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Республика
18 июня 2025  08:49

С 18 по 21 июня делегация Татарстана под руководством Рустама Минниханова примет участие в XXVIII Петербургском международном экономическом форуме. На площадке «Экспофорума» республика представит свой промышленный и инновационный потенциал на стенде площадью 113 кв. метров.

Экспозиция, организованная Агентством инвестиционного развития РТ, объединит традиционные мотивы и современные технологии. Дизайн стенда, вдохновленный татарскими национальными украшениями, сочетает природные материалы с хромированными элементами и мультимедийными решениями.

13 ведущих компаний республики представят свои разработки:

  •     IT-Парк покажет новейшие технологические решения
  •     «Инностейдж» презентует системы информационной безопасности
  •     «Наноэкохим» продемонстрирует экологичные решения для транспорта
  •     «Ас Салям» ознакомит с исламскими финансовыми продуктами

Особое внимание будет уделено образовательным проектам – Университет Иннополис представит свою уникальную модель интеграции науки и бизнеса. Впервые на форуме будет презентован каталог инвестиционных предложений муниципалитетов Татарстана.

«Наш стенд традиционно становится площадкой для деловых переговоров и демонстрации экономического потенциала республики», – отметила руководитель АИР РТ Талия Минуллина. В программе – встречи с российскими и иностранными инвесторами, подписание соглашений и презентация новых проектов.

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