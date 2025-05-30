Татарстан приглашает на экологичный пробег «Трек года – 2025»

news_top_970_100
Республика
30 мая 2025  18:06

В республике стартовал третий сезон народного экопробега "Трек года", объединяющего сторонников здорового образа жизни и экологичного транспорта. Особенностью 2025 года стало расширение формата мероприятия в честь 80-летия Победы.

Проект, организованный при поддержке Минпромторга РТ, предлагает участникам на выбор несколько способов участия:

  • передвижение на автомобилях с метановым топливом
  • велосипедные прогулки
  • беговые маршруты

Основной этап продлится до 15 сентября в онлайн-формате. Для участия необходимо зарегистрироваться на официальном сайте, установить трекер-приложение и зафиксировать свой маршрут.

В юбилейный год Победы добавлены специальные номинации:
"Исторический маршрут" – посещение мест боевой славы
«Эстафета памяти» – командное прохождение значимых военных маршрутов

Торжественный старт проекту был дан 23 мая в Санкт-Петербурге в рамках Невского экологического конгресса с участием представителей Минприроды России и руководства "Газпрома".

"Этот проект не только популяризирует экологичный транспорт, но и помогает сохранять историческую память", – отметили организаторы. Участие в пробеге бесплатное и доступно для всех жителей республики.

news_right_column_240_400
Новости
Татарстан приглашает на экологичный пробег «Трек года – 2025»
В РТ планируют выплачивать 100 тысяч рублей беременным студенткам
Под Казанью на трассе полностью сгорел автомобиль
В Казани на 5 месяцев ограничат движение по Третьей транспортной дамбе
Татарстан и Турция обсудили перспективы строительства семенного завода
В столице РТ начался ремонт 12 дорожных участков
В Казани планируют отреставрировать дом Каюма Насыри в 2025 году
Казанская телебашня включит тематическую подсветку в честь Дня защиты детей