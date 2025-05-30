Татарстан приглашает на экологичный пробег «Трек года – 2025»

В республике стартовал третий сезон народного экопробега "Трек года", объединяющего сторонников здорового образа жизни и экологичного транспорта. Особенностью 2025 года стало расширение формата мероприятия в честь 80-летия Победы.

Проект, организованный при поддержке Минпромторга РТ, предлагает участникам на выбор несколько способов участия:

передвижение на автомобилях с метановым топливом

велосипедные прогулки

беговые маршруты

Основной этап продлится до 15 сентября в онлайн-формате. Для участия необходимо зарегистрироваться на официальном сайте, установить трекер-приложение и зафиксировать свой маршрут.

В юбилейный год Победы добавлены специальные номинации:

"Исторический маршрут" – посещение мест боевой славы

«Эстафета памяти» – командное прохождение значимых военных маршрутов

Торжественный старт проекту был дан 23 мая в Санкт-Петербурге в рамках Невского экологического конгресса с участием представителей Минприроды России и руководства "Газпрома".

"Этот проект не только популяризирует экологичный транспорт, но и помогает сохранять историческую память", – отметили организаторы. Участие в пробеге бесплатное и доступно для всех жителей республики.