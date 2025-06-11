Татарстан принял участников международной инвестиционной экспедиции

Республика стала одним из этапов международного проекта «Путешествие в Сердце Евразии». Участники экспедиции начали знакомство с регионом с визита в Агентство инвестиционного развития Татарстана, где прошла дискуссия о межрегиональном инвестиционном сотрудничестве.

Заместитель министра промышленности и торговли РТ Герман Лернер модерировал обсуждение ключевых аспектов привлечения инвестиций, роли государства и бизнеса в создании благоприятного климата для инвесторов. Особое внимание уделили опыту взаимодействия российских регионов со странами Центральной Азии.

Руководитель АИР Талия Минуллина отметила активное сотрудничество Татарстана с Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном и Узбекистаном, подчеркнув важность укрепления экономических связей.