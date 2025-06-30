Татарстан расширяет сотрудничество с исламскими странами

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Республика
30 июня 2025  17:06

Глава Татарстана Рустам Минниханов обозначил ключевые направления взаимодействия с Организацией исламского сотрудничества (ОИС) на ближайшие годы. Особый акцент будет сделан на развитии исламских финансовых инструментов, образовательных проектов и культурного обмена.

В 2026 году Казань примет статус культурной столицы исламского мира, что откроет новые перспективы для сотрудничества. Планируется создание специализированных финансовых платформ, поддержка стартапов, работающих по принципам шариата, а также развитие академических обменов.

Татарстан намерен усилить культурную дипломатию через организацию международных фестивалей и выставок. Отдельное внимание уделят совместным проектам в медицине, социальной сфере и профилактике экстремизма.

«Республика продолжит вносить вклад в укрепление связей России с исламским миром», – подчеркнул Минниханов. Эти инициативы призваны углубить экономическое и гуманитарное партнерство со странами ОИС.

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