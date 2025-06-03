Татарстан сократил незаконные рубки леса на две трети за пять лет

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Республика
3 июня 2025  15:35

Министр лесного хозяйства Татарстана Равиль Кузюров сообщил о значительном прогрессе в борьбе с незаконными вырубками. По данным ведомства, за последние пять лет количество таких нарушений сократилось на 71%, а объем незаконно заготовленной древесины уменьшился на 33%.

В текущем году зафиксировано 15 случаев незаконной рубки. Как отметил Кузюров на заседании президиума Госсовета РТ, большинство нарушений связано с неосведомленностью граждан о лесном законодательстве. Типичной проблемой остается вырубка сухостойных деревьев, которую люди часто путают с разрешенным сбором валежника.

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