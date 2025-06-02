Татарстан сократил объемы вредных выбросов при росте экономики

В республике, несмотря на троекратный рост темпов промышленного производства, удалось сократить примерно на 26% объем вредоносных выбросов в атмосферу. Об это рассказал в ходе выездного заседания Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике в Казани министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков.

С 1991 года выбросы от автомобилей в регионе уменьшились на 77% благодаря переходу на машины с более высоким экологическим классом. Выбросы от стационарных источников сократились на 45%.

Такие показатели достигнуты благодаря модернизации оборудования, внедрению экологически чистых технологий и использованию качественного топлива. В республике проверяют качество моторного топлива, и за последние семь лет число несоответствий снизилось.

С 2013 года реализуется программа по развитию газомоторного топлива, которая компенсирует затраты на покупку и перевод автомобилей на газ. Также важным фактором для улучшения воздуха является развитие дорожной инфраструктуры — строительство новых магистралей и внедрение систем управления движением помогают сократить выбросы.

Эти меры способствуют охране окружающей среды и соответствуют национальному проекту «Экологическое благополучие», благодаря чему Татарстан стал лидером в природоохранной деятельности в Приволжском федеральном округе.

Раис РТ Рустам Минниханов неоднократно высказывался о том, что экологические вопросы являются основой благополучия населения.

«Нужно начинать со среды нашего обитания. Огромные средства мы направляем на благоустройство общественных пространств, дворов. Но если не будет качественного воздуха, хорошей воды — ничего не получится», - отмечал глава республики.