Татарстан станет новой площадкой для производства тракторов «Беларус»

На предприятии «МТЗ-Татарстан» планируется запуск производства линейки тракторов «Беларус» последнего поколения, сообщает РИА «Новости». Этот вопрос обсуждался в ходе рабочего визита премьер-министра Беларуси Александра Турчина и главы Татарстана Рустама Минниханова на производственные площадки республики.

С 2010 года на казанском предприятии уже собрано более 24 тысяч единиц техники. Новый проект предусматривает организацию выпуска пяти современных моделей тракторов, соответствующих экологическому стандарту STAGE-ЗА. Планируется также локализация производства ключевых компонентов – кабин, трансмиссий и других комплектующих.

Как отметил заместитель министра промышленности Беларуси Андрей Кузнецов, в настоящее время ведется работа по оформлению специального инвестиционного контракта (СПИК). Это позволит продукции получить статус российской и открыть доступ к государственным субсидиям в рамках постановления №719 Правительства РФ.

«Реализация этого проекта даст возможность значительно увеличить объемы производства и продаж нашей техники на российском рынке», – подчеркнул Кузнецов.

В рамках визита делегация также посетила производственные мощности ПАО «КАМАЗ», где обсуждались перспективы сотрудничества с белорусскими предприятиями. Александр Турчин лично протестировал новейший грузовик «КАМАЗ-5491» поколения К5, совершив пробную поездку по территории завода.