Татарстан укрепляет позиции как центр IT-инноваций

В Татарстане наблюдается устойчивый рост числа IT-компаний и индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере информационных технологий. По данным Министерства цифрового развития республики, за 2024 год было зарегистрировано 55 новых IT-компаний, что увеличило их общее количество до 3403. Доля таких организаций среди всех типов предприятий также незначительно выросла.

Кроме того, число индивидуальных предпринимателей, занимающихся IT, приблизилось к 4 тысячам, что составляет 3,4% от общего числа ИП. Среди действующих IT-компаний 612 включены в федеральный реестр аккредитованных организаций, 507 воспользовались программой «Кайтык», а 110 зарегистрированы как стартапы.

Финансовые показатели отрасли также демонстрируют положительную динамику. Выручка IT-сектора в 2023 году выросла более чем на 20%, превысив прогнозы на 8%. В Минцифры РТ ожидают, что в 2024 году фактические результаты также окажутся выше запланированных. Основными драйверами роста стали продажа отечественного программного обеспечения, производство компьютеров, обеспечение информационной безопасности и активная цифровизация республики.

Налоговые поступления за первые одиннадцать месяцев 2024 года составили 33 млрд рублей, что на 43% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Одновременно с этим ведется работа по снижению налоговой задолженности предприятий, которая сократилась на 30% по сравнению с прошлым годом.

Важным инструментом поддержки бизнеса стали балансовые комиссии, в рамках которых с начала года проведено 33 заседания с участием более 200 организаций. В результате удалось погасить задолженности на сумму около 30 млн рублей.

Татарстан продолжает лидировать среди регионов по эффективности мер поддержки IT-отрасли. Более 3% работающего населения республики заняты в IT-сфере — это свыше 40 тысяч человек. Средняя заработная плата специалистов отрасли достигла 106 тысяч рублей, что подтверждает привлекательность IT-профессий в регионе.