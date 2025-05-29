Татарстан увеличил в два раза размер ведущих научных премий

news_top_970_100
Республика
29 мая 2025  20:23

Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов подписал указ о значительном повышении денежного вознаграждения для лауреатов трех престижных международных научных премий. Согласно документу, размер Арбузовской премии в области фосфорорганической химии, премии Марковникова по органической химии и премии Туполева в инженерных науках увеличен с 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

Помимо увеличения денежного эквивалента, изменена периодичность вручения наград. Арбузовская премия с 2025 года будет присуждаться раз в три года вместо прежних двух. Аналогичные изменения коснутся премии Туполева (с 2026 года) и премии Марковникова (с 2027 года).

Решение о модернизации системы научных премий было принято с целью повышения их престижа и конкурентоспособности на глобальном уровне. Новый формат наградной системы позволит более тщательно отбирать кандидатов и подчеркнет значимость этих премий в мировом научном сообществе.

news_right_column_240_400
Новости
Артём Галимов признан самым полезным игроком регулярки 2024/25
Татарстан увеличил в два раза размер ведущих научных премий
В Татарстане за 12 лет количество многодетных семей выросло почти в 2,5 раза
В Казани на проспекте Универсиады появилась новая стела
Оператор ТК «Эфир» Владимир Ладушкин ушел из жизни
14 сентября Татарстан выберет своего Раиса
Как перенести жару? Советы эксперта
Как перенести жару? Советы эксперта
Казанский жировой комбинат обязали выплатить 2,9 млн рублей за экоущерб