Татарстан увеличил в два раза размер ведущих научных премий

Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов подписал указ о значительном повышении денежного вознаграждения для лауреатов трех престижных международных научных премий. Согласно документу, размер Арбузовской премии в области фосфорорганической химии, премии Марковникова по органической химии и премии Туполева в инженерных науках увеличен с 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

Помимо увеличения денежного эквивалента, изменена периодичность вручения наград. Арбузовская премия с 2025 года будет присуждаться раз в три года вместо прежних двух. Аналогичные изменения коснутся премии Туполева (с 2026 года) и премии Марковникова (с 2027 года).

Решение о модернизации системы научных премий было принято с целью повышения их престижа и конкурентоспособности на глобальном уровне. Новый формат наградной системы позволит более тщательно отбирать кандидатов и подчеркнет значимость этих премий в мировом научном сообществе.