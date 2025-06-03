Татарстан внедряет отечественную облачную платформу для госсектора и бизнеса

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Республика
3 июня 2025  10:20

На площадке конференции «Цифровая индустрия промышленной России» подписано стратегическое соглашение между компанией «Базис», ИТ-парком и Центром информационных технологий Татарстана. Партнеры приступают к созданию защищенной облачной инфраструктуры на базе российских технологий виртуализации.

В рамках сотрудничества в дата-центре ИТ-парка развернут суверенную платформу Basis Dynamix, которая обеспечит работу ключевых государственных сервисов и коммерческих систем республики. Особое внимание уделят кибербезопасности – внедрение отечественного DevOps-конвейера Basis Digital Energy повысит защищенность приложений от угроз.

Проект включает создание учебных программ в вузах Татарстана для подготовки специалистов по облачным технологиям. Как отметил гендиректор «Базиса» Давид Мартиросов, компания рассчитывает на синергию с местным ИТ-сообществом для развития импортонезависимых решений.

ЦИТ РТ станет центром компетенций по поддержке новых технологий. По словам Альберта Халяпова, подход «Базиса» к кибербезопасности полностью соответствует требованиям к защите государственных информационных систем.

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