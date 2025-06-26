Татарстан вновь стал победителем конкурса «Регион добрых дел»

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Республика
26 июня 2025  17:31

Республика Татарстан вошла в число победителей всероссийского конкурса «Регион добрых дел», проводимого Росмолодежью. В 2026 году регион получит 5,1 млн рублей на развитие волонтерского движения в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Это уже седьмая победа республики в данном конкурсе – за все годы реализации проекта сумма поддержки превысила 45,6 млн рублей.

Достижения добровольческого движения:

  • В 2023 году открыт первый в России специализированный лагерь для волонтеров «Добрый»
  • Создана сеть из 31 Добро.Центра по всей республике
  • В 2023 году 298 тысяч волонтеров участвовали в организации 5 тысяч социально значимых мероприятий

«Татарстан по праву считается одним из лидеров волонтерского движения в стране. Наши добровольцы – неотъемлемая часть всех крупных социальных инициатив», – подчеркнул министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

Полученные средства будут направлены на дальнейшее развитие инфраструктуры добровольчества, включая расширение сети Добро.Центров и реализацию новых образовательных программ для волонтеров. Особое внимание уделят поддержке молодежных инициатив в муниципальных образованиях республики.

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