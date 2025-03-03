Татарстан вошел в топ-10 регионов по использованию сервиса самозапрета на кредиты

Более 41,8 тысячи жителей Татарстана установили самозапрет на кредиты через портал «Госуслуги». Республика вошла в десятку регионов России, где этот сервис оказался наиболее популярным. Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифрового развития Российской Федерации.

Сервис самозапрета на кредиты и займы был запущен на портале «Госуслуги» 1 марта 2024 года. За короткий срок им воспользовались уже 1,7 миллиона человек по всей стране. Средний возраст пользователей, установивших самозапрет, составил 53 года.

Помимо Татарстана, активнее всего сервис использовали жители Москвы, Ростовской, Новосибирской и Нижегородской областей, Краснодарского края, Башкортостана, Свердловской области, Санкт-Петербурга и Московской области.

Самозапрет позволяет гражданам ограничить возможность оформления новых кредитов и займов, что помогает избежать излишней долговой нагрузки. Это особенно актуально для тех, кто стремится контролировать свои финансы или защититься от недобросовестных кредиторов.