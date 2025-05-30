Татарстан вошел в топ-4 регионов по объему собственных доходов

На заседании комитета Госсовета РТ по бюджету министр финансов Марат Файзрахманов озвучил итоги исполнения республиканского бюджета за 2024 год. Собственные доходы Татарстана составили 593,4 млрд рублей, что вывело регион на четвертое место в России по этому показателю.

Ключевые цифры:

Консолидированный бюджет: 697,1 млрд рублей доходов

Безвозмездные поступления: 95,2 млрд рублей

Профицит: 16 млрд рублей

Долговая нагрузка снижена до 22,5%

Особое внимание было уделено социальным расходам (333,6 млрд рублей) и развитию экономики (226,4 млрд рублей). Как отметил вице-спикер Госсовета Марат Ахметов, стабильные показатели достигнуты благодаря грамотной финансовой политике руководства республики.

Отдельно рассмотрели исполнение бюджета ТФОМС (80,9 млрд рублей) и продление налоговых льгот для садоводческих товариществ до 2027 года.