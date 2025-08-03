Татарстан вошел в топ-5 регионов по числу стобалльников на ЕГЭ

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Республика
3 августа 2025  13:24

По данным Рособрнадзора, республика оказалась в числе лидеров по количеству выпускников, сдавших ЕГЭ на 100 баллов. В этом году максимальный результат показали 7 377 школьников по всей России, причем Татарстан разделил пятерку лучших с Москвой, Подмосковьем, Санкт-Петербургом и Краснодарским краем.

В ведомстве опровергли слухи о завышенных результатах в Северо-Кавказском федеральном округе — там всего 98 стобалльников. «Действующая система ЕГЭ гарантирует прозрачность и достоверность оценок», — отметили в Рособрнадзоре, призвав проверять информацию только на официальных источниках.

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