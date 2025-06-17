Татарстан вошел в топ-5 регионов по стоимости и площади частных домов

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Республика
17 июня 2025  10:27

Согласно исследованию сервиса Яндекс Недвижимость, в Республике Татарстан средняя площадь частных домов, выставленных на продажу, достигла 120,5 квадратных метров – это один из самых высоких результатов среди субъектов РФ с городами-миллионниками.

Изображение сгенерировано ИИ

Аналитики отмечают, что Татарстан стабильно входит в пятерку лидеров по медианной стоимости домовладений. В мае 2025 года этот показатель составил 9,3 млн рублей при стоимости квадратного метра 75 000 рублей, что на 7,8% выше прошлогодних значений.

«Республика занимает особое положение на рынке недвижимости, – отмечает коммерческий директор Яндекс Недвижимость Евгений Белокуров. – При сохранении высокого ценового уровня, годовой рост цен здесь составил 10,2%, что ниже среднего показателя по сопоставимым регионам (12,4%)».

Интересно, что в последний месяц количество предложений на рынке частных домов в Татарстане сократилось на 3,6%, что свидетельствует о стабильном спросе на эту категорию жилья.

В общероссийском рейтинге регионов с городами-миллионниками Татарстан уступает по стоимости квадратного метра только Москве и области (115 тыс. руб.), Краснодарскому краю (96 тыс. руб.) и Санкт-Петербургу с Ленинградской областью (88 тыс. руб.). При этом площадь предлагаемых домов в республике существенно превышает средние показатели по стране.

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