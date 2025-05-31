Татарстан вошел в тройку лидеров по активности «Пушкинской карты»

Республика Татарстан демонстрирует высокие показатели в реализации федеральной программы «Пушкинская карта», которая с 2025 года вошла в состав нацпроекта «Семья». Согласно данным Министерства культуры РТ, за первые четыре месяца текущего года по карте было продано около 500 тысяч билетов на сумму 227 миллионов рублей.

По количеству проданных билетов регион занимает второе место в стране, уступая только Москве, а по объему выручки – третье, пропустив вперед также Санкт-Петербург. В настоящее время программой активно пользуются 333 800 молодых жителей республики в возрасте от 14 до 22 лет.

Успехи Татарстана в реализации проекта были отмечены осенью 2024 года на первой церемонии вручения премии «Пушкинская карта» в Москве. Программа, инициированная Президентом России Владимиром Путиным в 2021 году, позволяет молодым людям посещать культурные мероприятия за счет государства – на балансе карты ежегодно поступает 5 тысяч рублей.

Национальный проект «Семья», в рамках которого теперь реализуется программа, рассчитан до 2030 года. По всей России «Пушкинской картой» уже пользуются более 10,5 миллионов молодых граждан.