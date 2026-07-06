Татарстан вошел в тройку лидеров по числу стобалльников на ЕГЭ

По итогам основного периода единого государственного экзамена республика заняла третье место в России по количеству выпускников, получивших максимальный балл. Согласно подсчётам ТАСС, в Татарстане 459 человек сдали ЕГЭ на 100 баллов.

Безусловным лидером стал Санкт-Петербург, где зафиксирован рекордный показатель – 914 стобалльников. На втором месте Московская область с 836 результатами. Татарстан с 459 стобалльниками замкнул тройку, опередив Краснодарский край (416) и Ростовскую область (216). Примечательно, что в большинстве регионов Северного Кавказа, исключая Ставрополье, число стобалльников не превысило 50 человек.