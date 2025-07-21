Татарстан вошел в тройку лидеров по госзакупкам у малого бизнеса

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Республика
21 июля 2025  14:32

Республика Татарстан заняла третье место в России по объему закупок у субъектов МСП по итогам первого полугодия 2025 года. Согласно данным Министерства экономики РТ, сумма контрактов с малым и средним бизнесом в регионе превысила 250 млрд рублей, увеличившись на 25 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В общероссийском рейтинге Татарстан уступил только Москве (1,2 трлн рублей) и Санкт-Петербургу (345 млрд рублей). По словам заместителя министра экономического развития РФ Татьяны Илюшниковой, такие результаты демонстрируют эффективную работу регионов по вовлечению предпринимателей в систему госзаказа.

В целом по стране за шесть месяцев заключено 428 тысяч контрактов с МСП на сумму свыше 3,8 трлн рублей. Наибольший объем закупок пришелся на продукцию обрабатывающих производств (1,3 трлн рублей), научные и IT-услуги.

Как отметили в Корпорации МСП, соблюдение 25-процентной квоты для предприятий с госучастием остается важным инструментом поддержки предпринимательства в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

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