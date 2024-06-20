Татарстан вошёл в число лидеров по реализации нацпроектов

Вице-премьер России Марат Хуснуллин на заседании Правительственной комиссии по региональному развитию отметил Татарстан среди регионов-лидеров по исполнению федеральных программ и национальных проектов.

Хуснуллин положительно оценил динамику работ и призвал регионы не сбавлять темпы. Особое внимание он уделил новому национальному проекту «Инфраструктура для жизни», который направлен на повышение качества городской среды.

Также вице-премьер подчеркнул важность сокращения сроков строительства и модернизации объектов ЖКХ.