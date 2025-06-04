Татарстан возглавил топ российских регионов по производству молока

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Республика
4 июня 2025  12:54
Автор:
Владислав Косолапкин

На II Национальном молочном конгрессе в Казани первый замминистра сельского хозяйства РТ Ленар Гарипов сообщил, что республика занимает 6,7% от общего объема молочного рынка страны.

Татарстан полностью обеспечивает себя молочной продукцией, производя на 61% больше нормы потребления на душу населения. В прошлом году было произведено более 2,2 миллиона тонн молока, что на 4% больше, чем в 2023 году.

Для поддержки производителей молока выделяются субсидии из бюджета. В этом году на эти цели направлено более 1,3 миллиарда рублей. По итогам 2024 года Татарстан достиг рекорда в 2,287 миллиона тонн сырого молока.

Власти планируют увеличить производство до 2,6 миллиона тонн к 2030 году, для этого в регионе строятся 16 новых животноводческих комплексов для размещения 13,6 тысячи голов крупного рогатого скота.

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