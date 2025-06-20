Татарстан впервые поставил в Иран 6,1 тыс. тонн пшеницы

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Республика
20 июня 2025  11:48

Республика Татарстан осуществила свою первую экспортную отгрузку продовольственной пшеницы в Иран объемом 6,1 тысячи тонн. Знаковое для региона событие стало возможным благодаря строгому соблюдению международных стандартов качества зерновой продукции.

Под контролем специалистов филиала ФГБУ "ЦОК АПК" в Татарстане были проведены все необходимые лабораторные исследования, подтвердившие соответствие пшеницы требованиям иранских импортеров и техническим регламентам Таможенного союза.

"Партия прошла полный комплекс проверок, включая анализы на безопасность, качество и отсутствие ГМО. Все документы, включая фитосанитарные сертификаты, были оформлены в полном соответствии с законодательством", - отметила руководитель инспекции филиала Светлана Белова.

После завершения процедуры обеззараживания зерно было погружено на два сухогруза, которые отправились в Иран по Волжскому транспортному коридору.

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