Татарстан впервые поставил в Иран 6,1 тыс. тонн пшеницы

Республика Татарстан осуществила свою первую экспортную отгрузку продовольственной пшеницы в Иран объемом 6,1 тысячи тонн. Знаковое для региона событие стало возможным благодаря строгому соблюдению международных стандартов качества зерновой продукции.

Под контролем специалистов филиала ФГБУ "ЦОК АПК" в Татарстане были проведены все необходимые лабораторные исследования, подтвердившие соответствие пшеницы требованиям иранских импортеров и техническим регламентам Таможенного союза.

"Партия прошла полный комплекс проверок, включая анализы на безопасность, качество и отсутствие ГМО. Все документы, включая фитосанитарные сертификаты, были оформлены в полном соответствии с законодательством", - отметила руководитель инспекции филиала Светлана Белова.

После завершения процедуры обеззараживания зерно было погружено на два сухогруза, которые отправились в Иран по Волжскому транспортному коридору.