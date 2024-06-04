Татарстан выделил на летний отдых детей 2,5 млрд рублей

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Республика
4 июня 2024  18:14
Автор:
Эндже Гарафиева

В этом году летняя оздоровительная кампания в Татарстане обещает стать масштабной: 172 тысячи детей смогут отдохнуть в более чем 1,5 тысячах организаций всех форм отдыха. Республиканский бюджет выделил на организацию летнего отдыха детей внушительные 2 млрд 506 млн рублей.

Заслуженный тренер РФ Ольга Павлова подчеркнула важность доступности летнего отдыха для всех российских семей. По ее словам, летняя оздоровительная кампания играет огромную роль в жизни детей, способствуя укреплению здоровья и развитию личности..

В лагерях дети смогут не только отдохнуть, но и раскрыть свой творческий потенциал, научиться работать в команде, а также развить навыки самостоятельности. Руководство Татарстана уделяет особое внимание организации летнего отдыха, предоставляя бесплатные путевки для различных категорий детей.

Однако несмотря на масштабные усилия, в республике, как и в других регионах, проблема доступности мест в лагерях остается актуальной. 

Опыт Татарстана, по мнению Ольги Павловой, может стать показательным для других регионов России, так как организация детского отдыха является важнейшей задачей для всей страны.

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