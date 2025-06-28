Татарстан выполнил 63% годового плана по вводу жилья

За первое полугодие в Татарстане введено 2,06 млн кв. метров жилья, что составляет 63% от годового плана. Об этом сообщил министр строительства РТ Марат Айзатуллин на совещании в Доме правительства под председательством премьер-министра Алексея Песошина.
Наибольшие темпы строительства зафиксированы в сегменте индивидуального жилья – возведено 11,5 тыс. домов общей площадью 1,55 млн кв. метров. В коммерческом секторе сдано 57 многоквартирных домов (424 тыс. кв. метров), что составляет 25% годового плана.
По программе социальной ипотеки выполнено 53% плана – построено 8 из запланированных 35 домов (86 тыс. кв. метров). Продолжается реализация программ поддержки отдельных категорий граждан:
- Для детей-сирот заключены контракты на 123 жилых помещения
- 34 из 66 молодых семей уже использовали субсидии
- 27 многодетным семьям оформлены сертификаты на 2,3 тыс. кв. метров
Особое внимание уделяется развитию сельских территорий. По программе комплексного развития выполнено 49% работ, в Лаишевском районе завершены текущие объекты. Новая программа по обустройству участков для многодетных семей стартует в августе после проведения торгов.
"Мы сохраняем устойчивые темпы жилищного строительства, что позволяет обеспечивать доступным жильем различные категории граждан", – отметил Айзатуллин.