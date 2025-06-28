Татарстан выполнил 63% годового плана по вводу жилья

За первое полугодие в Татарстане введено 2,06 млн кв. метров жилья, что составляет 63% от годового плана. Об этом сообщил министр строительства РТ Марат Айзатуллин на совещании в Доме правительства под председательством премьер-министра Алексея Песошина.

Наибольшие темпы строительства зафиксированы в сегменте индивидуального жилья – возведено 11,5 тыс. домов общей площадью 1,55 млн кв. метров. В коммерческом секторе сдано 57 многоквартирных домов (424 тыс. кв. метров), что составляет 25% годового плана.

По программе социальной ипотеки выполнено 53% плана – построено 8 из запланированных 35 домов (86 тыс. кв. метров). Продолжается реализация программ поддержки отдельных категорий граждан:

Для детей-сирот заключены контракты на 123 жилых помещения

34 из 66 молодых семей уже использовали субсидии

27 многодетным семьям оформлены сертификаты на 2,3 тыс. кв. метров

Особое внимание уделяется развитию сельских территорий. По программе комплексного развития выполнено 49% работ, в Лаишевском районе завершены текущие объекты. Новая программа по обустройству участков для многодетных семей стартует в августе после проведения торгов.

"Мы сохраняем устойчивые темпы жилищного строительства, что позволяет обеспечивать доступным жильем различные категории граждан", – отметил Айзатуллин.