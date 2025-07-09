Татарстан за пять лет экспортировал сельхозпродукции на $2 млрд

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Республика
9 июля 2025  13:00
Автор:
Елизавета Черкина

На открытии международной выставки «Агроволга 2025» Раис РТ Рустам Минниханов подвел впечатляющие итоги работы аграриев республики. За последние пять лет объем экспорта сельскохозяйственной продукции из региона превысил 2 миллиарда долларов США, сообщает «Татар-информ». 

Раис РТ сообщил, что татарстанская продукция нашла своих покупателей в 56 странах мира. «Мы не только полностью обеспечиваем себя основными продуктами питания, но и вносим существенный вклад в обеспечение продовольственной безопасности всей страны», - подчеркнул Минниханов.  

Перед официальной церемонией открытия выставки руководитель региона ознакомился с экспозициями, где представлены лучшие образцы сельхозпродукции и новейшие разработки агропромышленного комплекса.  

Международная выставка «Агроволга» проходит с 9 по 11 июля в выставочном центре «Казань Экспо». В этом году в мероприятии принимают участие более 400 компаний из 27 стран мира, что подтверждает статус события как одной из ключевых площадок для демонстрации достижений сельского хозяйства.
 

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