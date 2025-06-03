Татарстан заготовил 616 кг семян хвойных деревьев для лесовосстановления

В рамках реализации регионального проекта «Сохранение лесов» с начала 2025 года в Татарстане собрано 616 кг семян хвойных пород. Как сообщил первый заместитель министра лесного хозяйства РТ Ильгизар Зарипов, собранные семена включают 509 кг сосны, 69 кг ели и 38 кг лиственницы.

Все семена прошли обязательную проверку качества в филиале ФБУ «Рослесозащита» и получили соответствующие сертификаты. «Качественный семенной фонд – основа успешного лесовосстановления, так как именно из этих семян выращивается посадочный материал», – подчеркнул Зарипов.

В текущем году план по заготовке семян составляет 11 455 кг. В ближайшие месяцы планируется сбор семян лиственных пород, включая березу, липу, ясень и дуб. Региональный проект, реализуемый в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие», предусматривает достижение нескольких ключевых показателей, включающих соотношение площадей лесовосстановления к вырубленным и погибшим насаждениям.