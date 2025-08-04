Татарстан занял 22-ю позицию в рейтинге качества дорог России

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Республика
4 августа 2025  09:35

Согласно исследованию РИА «Новости», основанному на данных Росстата и Росавтодора, Республика Татарстан расположилась на 22-м месте среди российских регионов по состоянию автомобильных дорог. По итогам 2024 года 65,4% дорог местного и регионального значения в регионе соответствуют нормативным требованиям.

Несмотря на незначительное улучшение показателя (+0,2% к 2023 году), Татарстан потерял четыре позиции в общероссийском рейтинге. Плотность дорожной сети с твердым покрытием составила 484 км на 1000 кв. км территории, что на 8 км больше прошлогоднего значения.

Лидерами рейтинга стали Москва (100% соответствия стандартам) и Ханты-Мансийский АО (89,4%), а худшие результаты показали Архангельская (16,9%) и Кировская (27,9%) области. В исследовании не учитывалась дорожная инфраструктура новых регионов страны.

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Новости
Татарстан занял 22-ю позицию в рейтинге качества дорог России
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