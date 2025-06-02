Татарстан запускает масштабную экологическую проверку автотранспорта

С 1 июня в республике стартует традиционная операция «Чистый воздух», направленная на снижение вредных выбросов от автомобилей. В течение четырех месяцев специалисты Минэкологии РТ совместно с ГИБДД и Ространснадзором проверят более 6 тысяч транспортных средств на соответствие экологическим нормативам.

Акция проводится в рамках национального проекта «Экологическое благополучие» и охватит все виды транспорта с двигателями внутреннего сгорания. В прошлом году аналогичные проверки выявили нарушения лишь у 2,7% автомобилей — этот показатель продолжает устойчиво снижаться благодаря планомерной работе по обновлению автопарка и улучшению качества топлива.

Как отмечают эксперты, за три десятилетия реализации операции доля автомобилей с превышением норм выбросов сократилась в десять раз. Проверки будут проводиться на основных магистралях и контрольных пунктах, где сотрудники измерят уровень загрязняющих веществ в выхлопных газах.