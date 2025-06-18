Татарстан завершил посевную: аграрии планируют хороший урожай

В Республике Татарстан завершилась посевная кампания и началась заготовка кормов. Аграрии выражают оптимизм относительно будущего урожая - в начале мая выпало достаточно осадков. Конкретно - 61 мм, что выше среднего за предыдущие годы. В некоторых районах осадков было даже больше 70 мм, и в целом влагозапасы в почве хорошие.

Подробнее об этом рассказали в ходе брифинга в Кабмине РТ министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров.

В этом году в Татарстане посевные площади составили более 2,7 млн гектаров. Из них 1,3 млн гектаров занимают зерновые культуры, 583 тыс. гектаров - масличные, 53,7 тыс. гектаров - сахарная свекла, а 752 тыс. гектаров - кормовые культуры.

- За счет оптимизации площадей зерновых и кормовых культур увеличились площади масличных культур на 100 тыс. гектаров, в том числе подсолнечника, - рассказал министр. - Также в республике впервые был выращен озимый рапс благодаря благоприятным зимним условиям.

На весенние полевые работы в этом году выделено 42,1 млрд рублей, что на 3,3 млрд рублей больше, чем в прошлом году. Большая часть средств (15,1 млрд рублей) направлена на удобрения. Также выделено 3,5 млрд рублей на семена, 6,1 млрд - на средства защиты растений, 8,6 млрд - на топливо и запчасти, а оставшиеся 8,8 млрд - на другие расходы, включая зарплаты.

- Основой получения высокого урожая сельскохозяйственных культур являются минеральные удобрения, - подчеркнул Марат Зяббаров. - Мы накопили 85 килограммов действующего вещества на гектар посевов. Также уделяем серьезное внимание внесению жидких удобрений, их доля в общем объеме внесения растет. Сегодня все руководители, агрономы и специалисты понимают, что коэффициент усвоения растениями таких удобрений значительно выше по сравнению с твердыми удобрениями.

Средняя зарплата работников агропромышленного комплекса Татарстана на начало лета составила около 60 тыс. рублей. По словам министра, в начале лета 2024 года средняя зарплата в отрасли была примерно 53 тыс. рублей. Это означает, что за год зарплата выросла на 13% и может увеличиться еще по итогам этого лета.

Марат Зяббаров добавил, в этом году механизаторы будут работать больше, поэтому их зарплата также вырастет. Кроме того, существует конкуренция за кадры между различными отраслями из-за нехватки работников.

Доля семян отечественной селекции в сельском хозяйстве увеличивается. В соответствии с доктриной продовольственной безопасности страны к 2030 году не менее 75% посевов основных сельскохозяйственных культур должны производиться семенами отечественного производства.

В этом году 53% посевов сахарной свеклы засеяно семенами, произведенными в России, в то время как в прошлом году этот показатель составлял только 8%. Доля отечественных семян по кукурузе - 70%.

Кроме того, в Татарстане реализуется программа по обеспечению сельского населения семенами овощных культур. Татарстанцы получили 30 тонн лука-севка, 600 килограммов семян моркови и свеклы, а также рассаду капусты. Поставку семян осуществляют районные потребительские общества и кооперативы, которые также будут закупать излишки урожая у сельчан. Все муниципальные районы участвуют в этой программе.

Еще одним важным вопросом на сегодняшний день является кормозаготовка. В этом году планируется заготовить 3,3 млн тонн сенажа, 7,7 млн тонн силоса и 330 тыс. тонн сена. Задача - заготовить 40 центнеров кормовых единиц на одну условную голову. В Татарстане также насчитывается 265 тыс. голов крупного рогатого скота в личных подсобных хозяйствах, и для них необходимо заготовить 514 тыс. тонн кормов.

Директор татарстанского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Ляля Кудерметова сообщила, что в этом году банк выделил 8 млрд рублей на развитие агропромышленного сектора республики, из которых 7,2 млрд рублей выданы по программе льготного кредитования. Финансирование осуществляется по девяти программам государственной поддержки АПК.