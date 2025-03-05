Татарстана запускает рабочую группу по введению цифрового рубля

В Татарстане начата подготовка к внедрению цифрового рубля. Соответствующее решение было утверждено исполняющим обязанности премьер-министра республики Рустамом Нигматуллиным, подписавшим распоряжение о создании специальной рабочей группы. Основной задачей группы станет тестирование и внедрение расчетов с использованием цифровой валюты.

Как отметил Нигматуллин, рабочая группа будет заниматься вопросами участия региона в федеральном проекте «Цифровой рубль». Уже определены ключевые участники группы: министр финансов Татарстана Марат Файзрахманов и министр цифрового развития региона Айрат Хайруллин. Остальные члены группы будут назначены позднее по согласованию.

Параллельно с этим в республике планируется создать еще одну рабочую группу, которая займется разработкой экспериментального правового режима для цифровых инноваций. Возглавит эту группу министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко. Его заместителями станут заместитель министра экономики Мидхат Шагиахметов и заместитель министра цифрового развития Булат Габдрахманов, который также будет выполнять функции секретаря.