Татарстанцам назвали способы экономии на плате за отопление

news_top_970_100
Полезное
6 февраля 2025  08:44

Плата за тепло зимой — это одна из самых значительных статей расходов для жителей Татарстана. Проблема, касающаяся высоких счетов за коммунальные услуги, остаётся актуальной, и о том, как эффективно снизить данные расходы, рассказал начальник отдела по работе с обращениями граждан Госкомитета РТ по тарифам Дмитрий Романов.

«Качественный капитальный ремонт дома и установка узлов погодного регулирования — это ключевые моменты. Они позволяют регулировать подачу тепла в зависимости от внешних температур. В Казани около 60% жилых зданий уже оснащены такими узлами, в то время как в старом жилом фонде их устанавливают во время капитального ремонта», — пояснил он.

Однако перетопы также становятся проблемой. «При необходимости стоит обращаться в управляющую компанию или в департамент ЖКХ. Если меры не принимаются, следует обратиться в Государственную жилищную инспекцию», — цитирует Романова ИА «Татар-информ».

news_right_column_240_400
Новости
Почему молодой мужчина оставил работу в московском банке и стал сельским священником?
Почему молодой мужчина оставил работу в московском банке и стал сельским священником?
Госкомитет РТ по тарифам напомнил нормативы температуры в жилых помещениях зимой
Казанцы недовольны платежами за отопление в теплый январь
В Татарстане временно остановят движение на трассе М7 «Волга»
Татарстанец организовал наркошоп в пяти регионах России
Татарстанцам назвали способы экономии на плате за отопление
Курсы доллара и евро на 6 февраля
Школьники из РТ узнают секреты операционных систем на «Уроке цифры»