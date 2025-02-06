Татарстанцам назвали способы экономии на плате за отопление

Плата за тепло зимой — это одна из самых значительных статей расходов для жителей Татарстана. Проблема, касающаяся высоких счетов за коммунальные услуги, остаётся актуальной, и о том, как эффективно снизить данные расходы, рассказал начальник отдела по работе с обращениями граждан Госкомитета РТ по тарифам Дмитрий Романов.

«Качественный капитальный ремонт дома и установка узлов погодного регулирования — это ключевые моменты. Они позволяют регулировать подачу тепла в зависимости от внешних температур. В Казани около 60% жилых зданий уже оснащены такими узлами, в то время как в старом жилом фонде их устанавливают во время капитального ремонта», — пояснил он.

Однако перетопы также становятся проблемой. «При необходимости стоит обращаться в управляющую компанию или в департамент ЖКХ. Если меры не принимаются, следует обратиться в Государственную жилищную инспекцию», — цитирует Романова ИА «Татар-информ».