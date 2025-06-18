Татарстанцев предупредили об опасностях распространения сведений о БПЛА

Антитеррористическая комиссия Татарстана напоминает о важности соблюдения мер предосторожности в повседневной жизни. В условиях распространения дезинформации и киберугроз жителям республики стоит быть особенно внимательными.

Перед тем как делиться новостями в соцсетях, обязательно проверяйте информацию на официальных сайтах. Распространение фейков может вызвать панику. Особенно аккуратно относитесь к сообщениям о беспилотниках: множество слухов о местах их запуска может быть ложными. Всегда проверяйте такие данные на официальных ресурсах.

Будьте осторожны с подозрительными сообщениями о списаниях денег или долгах. Уточняйте информацию только у представителей банков и других официальных организаций. Не переходите по сомнительным ссылкам и не открывайте письма от незнакомцев — это может быть ловушка мошенников.

Если кто-то из незнакомцев интересуется вашим местом работы или проживания, не делитесь этой информацией. Она может быть использована в преступных целях. Не публикуйте такие данные в соцсетях и избегайте выкладывания материалов с объектами инфраструктуры.

Если вы заметили что-то подозрительное или столкнулись с дезинформацией, сообщите об этом в правоохранительные органы по номеру 112. Будьте бдительны!