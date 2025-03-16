Татарстанцев в мае ждет почти две недели выходных

В мае 2024 года у жителей Татарстана, работающих по пятидневной рабочей неделе, будет 13 выходных дней. Такой график отдыха предусмотрен производственным календарем республики.

Первые длинные выходные продлятся четыре дня — с 1 по 4 мая. Это связано с празднованием Дня Весны и Труда (1 мая), а также с переносом выходного дня с 4 января на 2 мая. Таким образом, татарстанцы смогут насладиться продолжительным отдыхом в начале месяца.

Следующие длинные выходные ожидаются с 8 по 11 мая. Они приурочены к празднованию Дня Победы (9 мая) и переносу выходного дня с 23 февраля на 8 мая. Это позволит жителям республики провести четыре дня подряд в честь одного из самых важных праздников страны.

Кроме того, выходными днями в мае станут:

17 и 18 мая (суббота и воскресенье);

24 и 25 мая (суббота и воскресенье);

31 мая (суббота).

Таким образом, май станет одним из самых насыщенных месяцев в плане отдыха. Жители Татарстана смогут провести время с семьей, отправиться в путешествия или просто насладиться весенними днями.

Для тех, кто работает по шестидневной рабочей неделе, график выходных может отличаться. Рекомендуется уточнить расписание у работодателя.