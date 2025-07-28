Татарстанцев ждет шестидневная рабочая неделя в конце октября

В связи с переносом выходного дня с 1 на 3 ноября жители Татарстана будут работать шесть дней подряд с 27 октября по 1 ноября. Такое решение принято для формирования трехдневных выходных в честь Дня народного единства, который отмечается 4 ноября.

Согласно производственному календарю, суббота 1 ноября станет сокращенным рабочим днем – продолжительность труда будет уменьшена на один час. Это позволит работникам раньше начать праздничные выходные, которые продлятся со 2 по 4 ноября включительно.

В 2025 году при пятидневной рабочей неделе татарстанцев ожидает 245 трудовых и 120 выходных дней. Подобный график переноса выходных является ежегодной практикой и направлен на создание комфортных условий для празднования государственных дат.