Татарстанцы могут консультироваться с Росреестром онлайн

Теперь получить консультацию по вопросам земельного законодательства, геодезии и картографии можно дистанционно - через мобильное приложение «Инспектор».

Как это работает?

- Приложение позволяет проводить проверки и консультации в формате видеоконференции.

- Для подключения нужен только интернет и регистрация на Госуслугах.

- Если вам назначена проверка, в личном кабинете появится уведомление с предложением пройти её онлайн.

- В назначенное время нужно подключиться через приложение, где можно задать вопросы, показать документы и получить разъяснения.

- Результаты проверки придут в личный кабинет на Госуслугах.

Почему это удобно?

- Не нужно ехать в офис Росреестра - все решается удаленно.

- Экономия времени и возможность быстро получить ответы от специалистов.

Где скачать?

Приложение «Инспектор» доступно в магазинах приложений для смартфонов и компьютеров.

«Этот сервис упрощает работу и для граждан, и для инспекторов. Теперь консультации можно получить, не выходя из дома», - отметил Алмаз Назмиев, начальник отдела земельного надзора Росреестра Татарстана.