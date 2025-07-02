Татарстанцы могут консультироваться с Росреестром онлайн

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Республика
2 июля 2025  11:43
Автор:
Елизавета Черкина

Теперь получить консультацию по вопросам земельного законодательства, геодезии и картографии можно дистанционно - через мобильное приложение «Инспектор». 

Как это работает? 

- Приложение позволяет проводить проверки и консультации в формате видеоконференции. 

- Для подключения нужен только интернет и регистрация на Госуслугах. 

- Если вам назначена проверка, в личном кабинете появится уведомление с предложением пройти её онлайн. 

- В назначенное время нужно подключиться через приложение, где можно задать вопросы, показать документы и получить разъяснения. 

- Результаты проверки придут в личный кабинет на Госуслугах. 

Почему это удобно?

- Не нужно ехать в офис Росреестра - все решается удаленно. 

- Экономия времени и возможность быстро получить ответы от специалистов. 

Где скачать?

Приложение «Инспектор» доступно в магазинах приложений для смартфонов и компьютеров. 

«Этот сервис упрощает работу и для граждан, и для инспекторов. Теперь консультации можно получить, не выходя из дома», - отметил Алмаз Назмиев, начальник отдела земельного надзора Росреестра Татарстана. 

 

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