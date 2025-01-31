Татарстанцы в ходе опроса могут оценить работу органов МСУ

Изображение: пресс-служба Минэкономики РТ

Жители Татарстана приглашаются к участию в анонимном опросе, посвящённом оценке работы органов местного самоуправления и учреждений, предоставляющих услуги населению. Опрос будет проходить до конца текущего года, сообщают в пресс-службе Минэкономики РТ.

Для участия в опросе необходимо перейти по предоставленной ссылке и авторизоваться через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Цель проводимого ежегодно опроса — выяснить уровень удовлетворённости граждан работой органов местного самоуправления в городских округах и муниципальных районах, а также организаций, оказывающих услуги населению, пояснили в ведомстве.

В прошлом, 2024 году, в опросе приняло участие 36 602 человека, а его результаты опубликованы на сайте Министерства экономики РТ.