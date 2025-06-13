Татарстане покупает жилье для обеспечения детей-сирот

Республика Татарстан последовательно выполняет задачи по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В текущем году Министерство земельных и имущественных отношений РТ планирует приобрести 450 жилых помещений для данной категории граждан.

На сегодняшний день уже достигнуты значительные результаты в реализации программы. В Казани по первому государственному контракту приобретено 37 квартир для бывших воспитанников детских домов. Второй этап программы, реализованный 28 мая 2025 года, охватил 16 муниципальных районов республики и столицу Татарстана, где будет предоставлено 86 жилых помещений. В ближайшее время планируется проведение третьего аукциона по закупке 81 квартиры в шести районах региона.

Первый заместитель министра земельных и имущественных отношений РТ Артур Галиев подчеркнул: «Программа жилищного обеспечения детей-сирот остается в числе наших ключевых приоритетов. В текущем году предстоит определить площадки для аукционов по приобретению еще 246 жилых помещений. Особое внимание мы уделяем качеству жилья – все приобретаемые квартиры должны соответствовать установленным санитарным и техническим нормативам, чтобы предоставить молодым людям достойные условия для начала самостоятельной жизни».

Данная работа ведется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», который предусматривает комплексное развитие жилищной сферы и социальной инфраструктуры в населенных пунктах республики.