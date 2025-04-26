Татарстанская авиакомпания назвала свой самолет в честь Габдуллы Тукая

26 апреля в Республике Татарстан прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню родного языка и 139-летию со дня рождения классика татарской литературы Габдуллы Тукая.

В рамках празднования один из региональных авиалайнеров Bombardier CRJ 200 получил имя великого поэта. Об этом на своей официальной странице «ВКонтакте» сообщила авиакомпания «ЮВТ АЭРО». Теперь при заходе на посадку пассажиры могут видеть на борту самолета имя и фамилию народного любимца.

Габдулла Тукай, чье творчество стало символом татарской культуры, за свою короткую, но яркую восьмилетнюю литературную деятельность создал более 10 тысяч стихотворных строк. Его наследие продолжает вдохновлять новые поколения и остается важной частью культурного кода татарского народа.

Напомним, ранее стали известны лауреаты премии имени Габдуллы Тукая на 2025 год, а глава республики возложил цветы к памятнику поэта.