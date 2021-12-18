 Татарстанская митрополия и ДУМ РТ отреагировали на случай вандализма на кладбище
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Татарстанская митрополия и ДУМ РТ отреагировали на случай вандализма на кладбище

Инцидент стал поводом для обвинения Татарстана в религиозной нетерпимости.  

Истории
18 декабря 2021  12:14
Автор:
Карина Кострулева

Татарстанская митрополия совместно с ДУМ РТ отреагировали на случай вандализма со спиленным крестом на кладбище. Об этом сообщила пресс-служба Казанской епархии.

«ДУМ РТ и Татарстанская митрополия резко осуждают действия вандала и считают недопустимым осквернение могил, независимо от вероисповедания. Любому здравомыслящему человеку ясно, что так поступать нельзя», – говорится в сообщении. 

В заявлении отметили, что этот инцидент стал поводом для обвинений Татарстана, руководства республики и мусульман в религиозной нетерпимости, национализме и фашизме.

«Общая задача совместно с органами власти – способствовать созданию условий для удовлетворения духовных потребностей представителей всех религий и народов», – заявили в ведомстве.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что Минниханов в жесткой форме потребовал главу Актанышского района разобраться с инцидентом на кладбище.

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