Татарстанская митрополия и ДУМ РТ отреагировали на случай вандализма на кладбище

Татарстанская митрополия совместно с ДУМ РТ отреагировали на случай вандализма со спиленным крестом на кладбище. Об этом сообщила пресс-служба Казанской епархии.

«ДУМ РТ и Татарстанская митрополия резко осуждают действия вандала и считают недопустимым осквернение могил, независимо от вероисповедания. Любому здравомыслящему человеку ясно, что так поступать нельзя», – говорится в сообщении.

В заявлении отметили, что этот инцидент стал поводом для обвинений Татарстана, руководства республики и мусульман в религиозной нетерпимости, национализме и фашизме.

«Общая задача совместно с органами власти – способствовать созданию условий для удовлетворения духовных потребностей представителей всех религий и народов», – заявили в ведомстве.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что Минниханов в жесткой форме потребовал главу Актанышского района разобраться с инцидентом на кладбище.