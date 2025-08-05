Татарстанская молодежь ярко проявила себя на фестивале «Таврида.АРТ»

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Республика
5 августа 2025  10:28

Делегация из Татарстана в составе 70 человек успешно представила республику на всероссийском фестивале «Таврида.АРТ» в Крыму. Мероприятие, проходившее при поддержке платформы «Россия — страна возможностей», собрало более 20 тысяч участников и 250 тысяч гостей со всей страны.

Татарстанцы не только приняли участие в насыщенной программе, но и одержали несколько значимых побед. Делегация завоевала Кубок карнавала, представив национальные традиции через костюмы, угощения и творческие номера. «Разнообразие нашей культуры помогло создать единую яркую концепцию», — отметил руководитель делегации Камолиддин Бобохонов.

Особых успехов добились участники грантового конкурса — проекты Елизаветы Архипычевой и Надежды Васильевой получили финансирование в размере 1,2 млн рублей. Вокальный коллектив «Перформанс» из Казанского института культуры стал победителем конкурса «Битва хоров», покорив зрителей своим выступлением.

Министр по делам молодежи Ринат Садыков подчеркнул, что такие мероприятия позволяют раскрывать таланты и представлять регион на федеральном уровне.

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