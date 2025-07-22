Татарстанская спортсменка Агния Тулупова завоевала серебро на Чемпионате мира

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Спорт
22 июля 2025  19:40

Воспитанница казанской школы синхронного плавания Покровской Агния Тулупова завоевала серебряную медаль на Чемпионате мира, выступив в технической групповой программе в составе сборной России. Это первое участие российской команды на мировом первенстве за последние шесть лет, и новый состав, где ни один спортсмен ранее не выступал на таком уровне, сразу пробился на подиум. 

Член Общественной палаты России, советник председателя ФСО «Динамо» РТ Ольга Павлова назвала выступление россиянок сильным и достойным, несмотря на уступку китайской команде, ставшей золотым призёром. По её словам, китайские спортсменки уже давно ассоциируются у судей с лидерами мирового синхронного плавания, что добавило сложности в оценке. 

«Наши девочки опередили серьёзных соперниц — американок и японок. То, что команда заняла второе место, говорит о высоком уровне подготовки и потенциале. Конечно, мечтаем о золоте, но сейчас — время разбора, донастройки программ. Уверена: наши синхронистки по праву остаются лучшими в мире», — подчеркнула Павлова. 

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