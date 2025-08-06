Татарстанская таможня выявила нарушения на 25 млн рублей при ввозе товаров

В ходе проверки внешнеэкономической деятельности таможенные инспекторы обнаружили серьезные нарушения у предпринимателя из Набережных Челнов. Компания-импортер намеренно занизила стоимость ввозимых комплектующих, не учтя расходы на проектирование и изготовление технологической оснастки на сумму 648 тысяч евро.

После тщательного анализа документации специалисты внесли корректировки в таможенную декларацию, что позволило восстановить полную стоимость товаров. В результате проверки в федеральный бюджет дополнительно поступило 25 миллионов рублей.

С начала 2023 года подобные контрольные мероприятия уже позволили татарстанской таможне выявить нарушения на общую сумму свыше 613 миллионов рублей. Эти средства были полностью перечислены в государственную казну.